Türkiye Tekirdağ’da kurtlar ahıra saldırdı

Tekirdağ’da kurtlar ahıra saldırdı

Türkiye

Tekirdağ’da kurtlar ahıra saldırdı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti.

11 Aralık 2021, Cumartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Olay, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi’nde bir ahırda meydana geldi. İddiaya göre, aç kaldığı düşünülen 4 kurt, bir üreticiye ait ahıra girdi. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Ahırdan çıkan hayvanların mera bölgesine doğru kovalandığını fark eden besici Ümit Yıldırım, yanına aldığı av tüfeğiyle ateş açarak kurtları uzaklaştırdığı öğrenildi.

İHA

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