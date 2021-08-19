Türkiye Tekirdağ'da piknik alanında kafatası ve kemikler bulundu

Tekirdağ'da piknik alanında kafatası ve kemikler bulundu

Türkiye

Tekirdağ'da piknik alanında kafatası ve kemikler bulundu

Tekirdağ Çorlu'da bir piknik alanında bir insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 13:38 Son Güncelleme:
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Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA piknik alanında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, inceleme yaptı. İnsana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulundu. Kafatasında ise protez olduğu tespit edildi.

Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine kayıp başvurusu yapanları incelemeye aldı. 

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

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