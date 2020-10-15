Tekirdağ'da sahte alkolden ilk ölüm
Tekirdağ'da sahte alkol kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Burhan Arabacı, hayatını kaybetti.
15 Ekim 2020, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Burhan Arabacı (55) hayatını kaybetti.
Saray ilçesinde yaşayan Burhan Arabacı, rahatsızlanması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Arabacı’nın içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Burhan Arabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.