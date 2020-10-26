Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenen bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
26 Ekim 2020, Pazartesi 20:05 Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen M.K. adlı şahıs, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
TEKİRDAĞ (İHA)
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