Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen M.K. adlı şahıs, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

TEKİRDAĞ (İHA)







