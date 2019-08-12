Tekirdağ’da şiddetli rüzgar! Ekipler uyardı

Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

12 Ağustos 2019, Pazartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da şiddetli rüzgar! Ekipler uyardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rüzgarın bölgede saatte 42 kilometreye kadar çıkması üzerine, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Ekipler, yoğun rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların yüksek olduğunu; bunun, boğulmalara yol açabileceğini belirtti.

Marmaraereğlisi Belediyesinin hoparlöründen de "Hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır." şeklinde anons yapıldı.

Anonsu duyan bazı vatandaşların denizden çıktığı, bazılarının ise ikaza aldırış etmeden yüzmeye devam ettikleri görüldü.

AA

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