Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı! 2 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ Malkara'da jandarma bir eve yaptığı baskında Trak, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Malkara polisi, B.D. ve H.D.'nin evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2 ayrı eve baskın yapan ekipler Trak, Roma ve Bizans dönemine ait kolye, şişe ile 15 adet tarihi metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli B.D. ile H.D., tarihi eser kaçakçılığı yapmak suçlamasından gözaltına alınırken tarihi eserler incelenmesi için Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DHA