Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı! 2 kişi gözaltına alındı Tekirdağ Malkara'da jandarma bir eve yaptığı baskında Trak, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı