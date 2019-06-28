Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal depoda patlama meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından depodan kimyasal sızıntı etrafa yayılmaya başladı.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ergene Kaymakamı Kızıltoprak: Sızıntı kontrol altına alındı

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AA muhabiri yaptığı açıklamada sızıntının kontrol altına alındığını belirtti.

Vatandaşların kontrollü bir şekilde evlerine tekrar geri gönderileceğini ifade eden Kızıltoprak, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." diye konuştu.

AA