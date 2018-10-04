Çorlu'da oturan Şafak Altunpul, 18 Eylül günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Gökhan Altunpul'dan iki gündür haber alamadığını belirtip, kayıp başvurusunda bulundu.

Eşinin telefonlarına cevap vermediğini belirten Şafak Altunpul, yaptığı araştırmada eşinin Marmara Ereğlisi ilçesinin Yençiftlik beldesinde köylüsü Turan E.'nin işlettiği bir eğlence mekanına gittiğini öğrendi.

ARKADAŞIYLA MEKANDAN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Eşinin mekandan gece saat 02.00 sıralarında arkadaşına ait 41 DF 438 plakalı otomobille ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini anlattı.

OTOMOBİL BAĞCILAR'DA BULUNDU

Başvuru üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak ekip kurarak, geniş çaplı yaptığı araştırmada Gökhan Altunpul'un son olarak kullandığı 41 DF 438 plakalı otomobili İstanbul'un Bağcılar ilçesinde içinde kan izleri ve bir boş kovan ile terk edilmiş bulununca soruşturma derinleştirildi.

Polis, Gökhan Altunpul'un son olarak birlikte olduğu tespit edilen kişilerin ifadesine başvurdu.

Şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınan kişiler Altunpul'un olay günü Turan ile birlikte otomobille gezmeye çıktıklarını anlattı.

CESEDİ ÖNCE YAKIP SONRA GÖMMÜŞLER

Polis, ifadeler üzerine derinleştirdiği soruşturmada Gökhan Altunpul'un birlikte otomobille gezmeye çıktığı Turan E. ile aralarında küfürlü yaşanan tartışma sırasında Turan E.'nin üzerindeki tabanca ile Altunpul'un başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik beldesinde işlettiği kulübe götürüp, çalışanı Serdar A. ile deniz sahilinde üzerinde benzin dökerek yaktıkları, cesedin yanmayan kemiklerini de Serdar A. tarafından Yeniçiftlik beldesinde araziye gömdüğünü belirlendi.

Tekirdağ polisi soruşturmasında cinayete Çetin K.'nın da karıştığını belirleyerek, gözaltına aldı.

Çetin K. polisteki ifadesinde, Turan E.'nin öldürüp, Serdar A.'nın yaktığı ceset parçaları Yeniçiftlik beldesinde gömdüklerini itiraf etti.

Çetin K.'nın ifadeleri üzerine bugün bölgede cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda yakılmış kemik, ceset parçaları ve kafatası bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, cinayetin firari zanlıları Turan E ile Serdar A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.