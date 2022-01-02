Türkiye Tekirdağ’da yoğun sis

Tekirdağ’da yoğun sis

Türkiye

Tekirdağ’da yoğun sis

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

02 Ocak 2022, Pazar 00:17 Son Güncelleme:
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Kentte akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle trafikte aksamaların da yaşandığı ilçede polis ekipleri olabilecek kazaların önüne geçmek için şehir genelindeki kavşaklarda tedbir aldı. Hava sıcaklığının 6 ila 8 derece arasında ölçüldüğü ilçede sisin etkisini gece boyunca sürdürmesi ön görülüyor.

İHA

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