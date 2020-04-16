Corona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenler evlerine dönmüyor

Öte yandan corona virüs salgını nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarına gelenler, kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, evlerine dönmeyeceklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen, daha korunaklı olduğu için burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Corona virüs salgının başlamasıyla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkış yasakları başlamadan önce İstanbul'da oturanlar Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan yazlıklarına akın etti. Bazıları yazlıklarından tekrar İstanbul'daki evlerine dönerken bazıları ise yazlıklarında kalmayı tercih etti. Marmara Ereğlisi Siteler Birliği Başkan Yardımcısı Sabih Güray, vatandaşların yazlıklarında kendilerini daha güvenli hissettiklerini söyledi.

Güray, "Şu anda yazlıklarda o kadar yoğunluk olmadığı kanısındayım. Biz 240 haneli bir siteyiz, onlar zaten kendi önlemlerini aldılar. Gelenler geldi, gelmek isteyen yazlıkçılarımız gelemiyorlar. Zaten buna müsaade edilmiyor. Biz sitelerde özerk olduğumuz için yani marketimiz var, özel güvenliğimiz var her bir tedbirimizi aldık. Girişlerde ateş ölçerimiz var, bütün siteler bu tedbirleri almış vaziyette. Buraya gelenler virüsten korunmak için geliyorlar. Hala gelmek isteyen çok sayıda kişi var" dedi.



