Türkiye Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 5 tır yardım gönderildi

Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 5 tır yardım gönderildi

Türkiye

Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 5 tır yardım gönderildi

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’ya Tekirdağ’dan 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 19:09 Son Güncelleme:
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Rusya’nın saldırı düzenlendiği Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır, Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi’nden Ukrayna’ya uğurlandı. Uğurlamaya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.

İHA

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