Teklif var 'Evet' yok

Arzum Onan ile Gülenay Kalkan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. 2019’da eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybeden Gülenay Kalkan, “Oyunculuk benim için artık bir meditasyon şekli. Sette terapi oluyorum. Tarık’ın adını yaşatmak için de projeler geliştiriyorum” dedi. Arzum Onan ise “Setlere dönecek misiniz?” sorusuna “Teklifler hep var ama benim oyunculuk yapmak gibi bir niyetim yok” yanıtını verdi.