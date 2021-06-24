Türkiye Tekneden diğer tekneye atlarken öldü, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

Tekneden diğer tekneye atlarken öldü, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

Türkiye

Tekneden diğer tekneye atlarken öldü, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

İstanbul’da bir kişi tekneden diğer tekneye atlarken düşüp boğarak öldü. Cansız bedeni bulunan kişinin kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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İstanbul’da bir kişi bir tekneden diğerine atlamaya çalışırken, düşerek boğuldu. Cansız bedeni çıkarılan kişinin kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberi.

Bir tekneden diğerine atlamaya çalıştı tutunmayı başaramayınca denize düştü, talihsiz adam boğularak can verdi. Hacı Ali Özsoy bir süre önce Kayseri’den İstanbul’a gelmişti geri dönmesi gereken 18 Haziran’da ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis bildirdi.

Özsoy’u arayan ekipler en son Fatih’e bağlı balat iskelesinde görüldüğünü belirledi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekipler bir teknenin güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

İncelenen görüntülerde Hacı Ali Özsoy’un bir tekneden diğer tekneye geçmeye çalışırken, denize düşerek iki teknenin arasında kaldığı belirlendi. Özsoy’un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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