Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a gitti
Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon’a gitti.
10 Kasım 2020, Salı 22:36 Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı'na gelen teknik direktör Avcı, Genel Havacılık Terminali'nde gazetecilerin sorusu üzerine "Senelerdir beraberiz. Herkes adına, Trabzonspor adına da hayırlı olsun" dedi.
Uçuş işlemlerini tamamlayan Abdullah Avcı, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitti.
AA
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