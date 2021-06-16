Teknik direktör ameliyatın ardından taburcu oldu





Prof. Dr. Erdem Canda hastanın durumu ve uygulanan ameliyat ile ilgili şunları söyledi, “Hastamız sol böbrekte şişmeye yol açan bir kitle saptanması nedeniyle robotik ameliyat olmak için başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrekteki kitleye ek olarak ayrıca sol böbreğin idrar kanalının mesaneye bağlandığı yerde de bir genişleme saptandı. Bu nedenle aynı ameliyatta ile hem sol böbrek hem de sol böbreğin mesaneye bağlandığı idrar kanalı bu bağlantı noktası ile birlikte tek parça şeklinde çıkarıldı. Ayrıca hem böbrek tarafındaki hem de mesane ile bağlantı noktası çevresindeki lenf bezleri de çıkarıldı. Hastamızın ameliyatında karında 1 cm'den küçük boyutlu ufak deliklerden robotun kolları ve kamerası karın içine gönderilerek tüm ameliyat yapıldı. En son 3-4 cm'lik bir kesiden böbrek ve lenf bezleri karın dışına alındı. Ameliyatta kanama ya da komplikasyon olmadı. Hastamıza kan verilme gereksinimi de olmadı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz geçen hastamız taburcu edildi”

Sol yan ağrısı ile başlamış

Hastanın 72 yaşında ve başka sağlık problemi olmadığını belirten Prof. Dr. Erdem Canda,” Hastamıza sol yan ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerde sol böbreğinde tıkanıklığa yol açan bir şişlik saptanmış.” dedi. Prof. Dr. Erdem Canda uygulanan robotik ameliyat ile ilgili ise şu bilgileri verdi, “Üç saat kadar süren bu ameliyatta robot önce böbreği ameliyat etmek için hastamızın vücuduna bağlandı daha sonra vücudundan ayrılıp bu kez mesane bölgesini ve lenf bezlerini ameliyat etmek için tekrar farklı bir açıdan hastamızın vücuduna bağlandı. Bu ameliyat için robotik cerrahi süreyi kısaltmıştır. İki farklı ve büyük kesiden yapılabilecek bu büyük ameliyat sadece 1 cm’den ufak kesiler yapılmak suretiyle başarı ile tamamlandı. Hasta ameliyat sonrası ilk gün yürümeye ve beslenmeye başladı. Kendisi de sporcu olan Recai Bey ameliyattan bir hafta sonra uzun mesafeli yürüyüşler yapacak durumdaydı. Şu anki sağlık durumunun gayet iyi ve kontrolleri yapılacak”





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