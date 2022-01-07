Tekno şovda TOGG imzası

Tüketici elektroniği denilince akla ilk gelen uluslararası fuarlardan CES, iki yıl sonra yeniden fiziksel olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçi sayısının da eski yıllara göre çok daha az olduğu görüldü.

Her şeye rağmen ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 500’e yakın firma katıldı.

Amazon, Google, Meta (Facebook), Intel, BMW, Mercedes-Benz gibi devler Omicron nedeniyle fiziksel lansmanlarını iptal etse de fuar dijital lansmanlarla desteklenerek milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.

TÜRKİYE’DEN BÜYÜK İLGİ

Fuara katılan markalar en yeni modellerini, gelecekte tüketicilerle buluşturmayı planladığı konseptlerini, vizyon projelerini ve mobilite çalışmalarını dünyanın beğenisine sundu. Yapay zeka, otonom, mobilite teknolojilerinin yanına bu sene metaverse ve blokchain gibi güncel teknolojiler de eklendi. Ancak fuara elektrikli araçlar damga vurdu. CES 2022’nin ilk günü, Türkiye’den de heyecanla takip edildi. Bunda yerli otomobil markası Togg’un yeni C Sedan modelini ilk kez dünya vitrinine çıkarması da etkili oldu.

TESLA İLE ULAŞIM

Fuarda, Merkez Hol’den Togg’un yer aldığı Batı Holü’ne ulaşım, araya inşa edilen tüneller yoluyla Tesla tarafından gerçekleştirildi.

GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Lenovo Yoga 9i, 7i ve 6 dizüstü modellerini CES 2022’de görücüye çıkardı. Lenovo Yoga serisinin amiral gemisi olarak tanımlanan Yoga 9i modeli ise 12’nci nesil Intel işlemcilerle tanıtıldı. Yoga 9i, DDR5 RAM ve PCIe Gen 4 teknolojilerine sahip.

OTOMOBİL AŞKINA!

Teknoloji şirketlerinin otomobil üreteceğini duyurması, otomobil şirketlerinin de farklı teknolojiler sunmasıyla iki sektör adeta iç içe geçti. Örneğin, Sony elektrikli otomobillerini tanıtarak herkesi şaşırtırken, Toyota Arene OS isimli bir işletim sistemi duyurdu. BlackBerry de elektrikli araç teknolojisiyle sahalara geri döndü. Fuarda, Fark Labs, CY Vision gibi birçok yerli marka ve start-up (genç girişimci) da dikkat çekti. CES 2022’nin ilk gününde uçuk kaçık konseptlerden, satışa sunulmaya hazır birçok teknoloji ürünü dikkatimizi çekti. Bu yıl özellikle birbiriyle bağlantı kuran akıllı cihazlar ve bu bağlantıyı sağlayan yapay zeka teknolojileri büyük ilgi gördü.

RENK DEĞİŞTİRİYOR

Fuarın en çok konuşulan teknolojilerinden birisi renk değiştiren BMW oldu. Markanın iX Flow isimli donanım teknolojisi kapsamında, araç negatif yüklü siyah ve pozitif yüklü siyah pigment kapsüllerle (bir çeşit ekran teknolojisi) kaplanıyor. Bu sayede minik bir temasla rengi siyahtan beyaza ya da beyazdan siyaha çevrİlebiliyor.

YERLİ TEDARİKÇİ

Yerli otomotiv tedarik şirketi Farplas Otomotiv, 2019 yılında kurduğu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Fark Labs ile birlikte fuardaki yerini aldı. Şirket, fuarda otomotiv iç trim ve aydınlatmaya yönelik yeni ürün ve teknolojilerinin yanı sıra; Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği kompozit malzemeleri de tanıttı.

METAVERSE’E TÜRK İMZASI

CES 2022’de Türk Profesör Hakan Urey, CEO Orkun Oğuz ve Dr. Göksen Yaralıoğlu tarafından kurulan Türkiye menşeli ve Kaliforniya merkezli girişim CY Vision da metaverse uygulamasını sergiledi. Metaverse’ün otomobillerdeki ilk uygulamasını geliştirdiğini ifade eden şirket, çevredeki araçların yakınlığıyla ilgili bilgi verme, yola ani çıkabilecek bisikletli, yaya vb. unsurların işaretlenmesini sağlayıp belirli periyotlarda sürücünün direksiyon kontrolünü sağlaması için uyarılarda bulunarak sürüş güvenliğini sağlıyor. Navigasyon kullanımı sırasında uygulama yol üzerine 3D levhalar yansıtarak döneceğiniz yolları belirgin şekilde gösteriyor.

BAŞKA HANGİ YENİLİKLER VAR?

Webrazzi’den Buğra Ferah da CES 2022’de öne çıkan ürünleri yazdı.

TELEVİZYONDAN TOPLANTI

Oldukça yetenekli bir kamera modeli olan Sony Bravia Cam ile yeni dünya aralanıyor. Görüntülü görüşmeler ve online toplantılar pandemi ile birlikte hayatın değişmez bir parçası haline geldi. Sony Bravia Cam ile birlikte televizyonunuz üzerinden görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Sony’nin 2022 model üst düzey televizyonları ile birlikte kullanılabilecek. Sony Bravia Cam’in bazı televizyon modelleri ile birlikte, bazı modeller için ise ayrı olarak satılacağını da ekleyelim.

NFT ARTIK TV’DE

Samsung’un NFT desteği, içerik oluşturucuların sanatlarını paylaşmasına; potansiyel alıcıların ise satın almadan önce bir NFT’yi ön izlemesine, NFT’nin geçmişi ve blockchain meta verileri hakkında bilgi edinmesine olanak sağlayacak.

Saç boyamaya kolaylık

L’Oreal evde saç boyamayı kolaylaştıran cihaz olan Colorsonic’i tanıttı. Cihaz, saçınızı tarar gibi istediğiniz rengi elde edip saçı boyayabilmenizi sağlıyor.

Metamobility

Robot köpekleri ile tanıdığımız Boston Dynamics’i satın alan Hyundai Motor, CES 2022’de yeni ‘Metamobility’ kavramını tanıttı.

MASKELİ HOPARLÖR

Oyun şirketi Razer, Zephyr Pro maskesini CES 2022 kapsamında tanıttı. Maske sesinizi hoparlör yoluyla yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yolla sosyal mesafe de korunmuş oluyor. Model standart Zephyr’e oldukça benzerlik gösteriyor. Chroma RGB tarafında bulunan astarlı girişlerden birisi, ses yükseltmeyi açıp kapatan bir düğme bulunduruyor. Razer, bu özelliğin sesinizi bir metrelik aralıkta 60 desibelde aktarabileceğini vadediyor.