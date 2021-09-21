Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST 2021, 21 Eylül Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu yıl yarışmalara rekor seviyede başvuru yapılırken, kabul edilecek ziyaretçi sayısı koronavirüs önlemleri sebebiyle kısıtlı tutulacak. Bu nedenle de ziyaretçilerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Teknoloji tutkunları ise yoğun şekilde, TEKNOFEST 2021 nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST ücretli mi, herkes katılabilir mi? TEKNOFEST’e nasıl kayıt olunur? araştırması yapıyor…

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık festivali olan ve dört yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak.

TEKNOFEST 2021 NEREDE, NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST 2021 Atatürk Havaalanı’nda gerçekleşecek. Bunun için özel araçla gelenlerin yanı sıra, toplu taşımada,

Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu ve

Metrobüste TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattı veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı'na ulaşılabilir.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST 2021 ücretsiz ve herkese açıktır. Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

TEKNOFEST’E HERKES GİDEBİLİR Mİ?

TEKNOFEST’e katılımda hiçbir şart aranmıyor ve herkes gidebiliyor. Ancak, tüm dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle, bu yıl katılımlar sınırlı olacak ve sadece kayıt yaptıran ziyaretçiler festival alanına alınacak. Bunun için, festivale katılmak isteyenlerin internet üzerinden kayıt olması gerekiyor.

TEKNOFEST 2021’E NASIL VE NEREDEN KAYIT OLUNUR?

TEKNOFEST 2021’E kayıtlar, TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunanların kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Covid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLERDE KAYIT ZORUNLULUĞU YOK

Edinilen bilgiye göre, TEKNOFEST’e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021 ZİYARETÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYIN