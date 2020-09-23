Teknofest bu yıl rekor katılımla başlıyor

Birçok gencin buluşlarıyla katıldığı etkinlik bu yıl Gaziantep'te düzenlenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını koşullarına rağmen bütün coşkusuyla devam edeceğini belirterek, "Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk." dedi.

Bakan Varank, yarın Gaziantep'te başlayıp 27 Eylül'e kadar devam edecek Teknofest'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl Teknofest'in roketten insansız hava aracına, eğitimden tarım teknolojilerine, model uydudan uçan arabaya kadar 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Varank, yarışmalara Kovid-19 salgını koşullarına rağmen yurt içi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin Teknofest'te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi.

Tamamı geleceğin teknolojilerinde çığır açma potansiyeline sahip alanlardaki yarışmalarda gençlerin kıyasıya bir mücadele halinde olduğunu vurgulayan Varank, "Yarışmalarda dereceye girmek önemli bir başarı göstergesi haline gelmiş durumda. Toplamda 3 milyon lira civarında nakdi ödülün yanı sıra ayni ödüller de yarışmacıları bekliyor olacak." diye konuştu.

Bakan Varank, Teknofest'in yarışma, seminer, söyleşi, hava şovları ve yerli-milli ürünlerin sergilenmesi gibi kapsamlı bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene ne yazık ki salgından Teknofest de belli bir ölçüde etkileniyor. Normalde ziyaretçi açısından yeni rekorları kırmayı umuyorduk ancak pandemi koşullarında bu mümkün olmayacak. Aldığımız tedbirler kapsamında, yoğun ziyaretçi çeken hava aracı gösterimleri gibi bazı faaliyetleri gerçekleştiremiyoruz."