T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmasının devamın şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi TEKNOFEST Karadeniz’e davet ediyorum. Yurt dışından da ciddi iş birliği teklifleri alıyor. Türkiye dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Türkiye dışında ilk TEKNOFEST’i Azerbaycan’da yapıyoruz.

Karabağ’lı canlar evlerine dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak suretle kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Bugün bizi tüm samimiyeti ve sıcaklığıyla karşılayan Bakü’de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana beraberiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki İstanbul’da semaya dua için ellerin yükseldiği duaya Bakü’de amin denir.

2018’de TEKNOFEST’in ilk yılında 14 yarışmayla başlamıştı 20 bin öğrenci başvurmuştu. Çığ gibi büyüdü ve dünyada açık ara en büyük teknoloji yarışma platformu olarak 200 bin öğrenci ve 39 yarışmayla TEKNOFEST yoluna devam ediyor.

TEKNOFEST Azerbaycan’da yoluna 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarının elini çabuk tutarak 15 Şubat’a kadar başvurmalarını çağırıyorum.

Takımlarınızı kurup yarışmalara katılım göstermeniz geleceğe şimdiden hazırlanmak için önemli bir zorunluluktur. Gelin geleceğin güçlü Azerbaycan’ında sizler de yer alın.

Azerbaycan’daki paydaşlarımızla birlikte robotikten kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe geleceğin teknolojisinde kardeşlerimiz bu alanlara hazırlanacaklar.

Hep bir arada büyük hedefler için el birliği ile omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz ülkelerimizin geleceği tam bağımsızlık mücadelemize en büyük destek olacaktır. Dünde bugün de gelecekte bizlere dikensiz bir gül bahçesi vadetmiyor. Önemli olan zorluklar karşısında pes etmeden yılmadan mücadeleye devam etmektir. Sözlerime son verirken Bakü’den Suşa’ya can Azerbaycan’ın her köşesine selamlarımı iletiyorum."