Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağılamaya başladı. 81 il 111 ülkeden katılımcı bulunuyor. İşte saat saat yaşananlar...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şu dakikalarda başladı.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 74 kurumun katılımıyla düzenleniyor.

Katılımcıların ve öğrencilerin simülasyonlara da ilgisi oldukça yüksek.

İti Govan Proje Müdürü Mübariz Abdullayev Milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Azerbaycan ürettiği bir ürün. Tüm dünya bu İti Govan dronelarını tanıyor.



