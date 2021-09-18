Binlerce kişi tarafından beklenen TEKNOFEST 2021’in açılış tarihi belli oldu. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurumun katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST aynı zamanda, ülkenin dört bir yanında gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. Peki, TEKNOFEST ne zaman başlıyor? TEKNOFEST 2021’e nasıl ve nereden kayıt olunur? İşte ayrıntılar…

TEKNOFEST NE ZAMAN VE NEREDE BAŞLIYOR?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, 21 Eylül 2021'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. 26 Eylül tarihine kadar devam edecek Festival, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST 2021’E NASIL VE NEREDEN KAYIT OLUNUR?

TEKNOFEST 2021’E kayıtlar, TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunanların kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Covid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLERDE KAYIT ZORUNLULUĞU YOK

Edinilen bilgiye göre, TEKNOFEST’e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021 ZİYARETÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYIN



