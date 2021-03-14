Tüm dünyada sanayinin dijitalleşmesiyle birlikte ülkemizin de uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü koruyabilmesi ancak dijital teknolojilerin sanayiye entegrasyonu ile mümkündür. Bu çerçevede Dijital Teknolojiler yarışması ile imalat sanayinde üretim, planlama, stok yönetimi, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanarak ülkemizin rekabetçiliğinin arttığı, yüksek katma değerli çözümler ön plana çıkmaktadır.

Sanayide Dijital Dönüşüm ile Dijital Değişim

Sanayide yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte robotların imalat süreçlerinde kullanılması her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır. Yarışmada, yarışmacılardan fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilen, belli bir çizgi ve yol takip ederek bir yerden bir yere yük taşıyabilen, belirlenen senaryo ve teknik isterleri sağlayan robot yapması beklenmektedir. Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşan yarışmaya lise, yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri veya mezunlar (lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü) takım olarak katılabilirler. Lise takımlarının katılabildiği Temel Kategoride yarışmacılar; güdümlü robot elle ve onay butonu vasıtası ile gerektiğinde kontrol edilerek verilen görevleri tamamlamaları bekleniyor. İleri Kategoride ise yarışmacılardan belirlenen parkurun haritasının çıkarılması, karekodlar vasıtası ile doğru noktaya giden yolun teyidi, hız kontrolü ile rampa çıkış ve inişi sağlanarak parkuru tamamlaması istenmektedir. Son başvuru tarihinin 15 Mart olduğu yarışmada dereceye girenler toplam 110.000TL’lik ödülün sahibi olacaklar.

#MilliTeknolojiHamlesi Yolunda Gençlere Desteğe Devam…

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.