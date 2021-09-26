Türkiye TEKNOFEST’e damga vuran görüntü! Gökyüzüne Türk Bayrağı çizildi

TEKNOFEST’e damga vuran görüntü! Gökyüzüne Türk Bayrağı çizildi

Türkiye

TEKNOFEST’e damga vuran görüntü! Gökyüzüne Türk Bayrağı çizildi

TEKNOFEST’e Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları damga vurdu. Türk yıldızlarının gökyüzüne çizdiği Türk Bayrağı hayranlıkla izlendi.

26 Eylül 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptı.

Türk yıldızlarının gökyüzüne çizdiği Türk Bayrağı ise festivale damga vurdu.

BÜYÜK GURUR

Yoğun katılımın olduğu TEKNOFEST'te uçuşlarını yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı.

Festival kapsamında, yapılan uçuşların yanı sıra hava unsurlarıyla Keşif ve Kurtarma Operasyonu da gerçekleştirildi.


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