Tüm dünyanın merakla beklediği ve bu yıl tam 111 ülkenin katıldığı havacılık, savunma, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün ziyarete açıldı. Festival, ilk andan itibaren öğrenci akınına uğradı. Açılışta konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “7’den 77’ye, ’al bayrağımızı en yukarıda göreceğim’ diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, Teknofest” diye söze başladı.









TRENDE ODAKLANIN

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin.”

TOHUMLAR FİDAN OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. Vakitli attığımız tohumlar, fidan oldu, çiçek açmaya başladı. Yarışmacılar roketten otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemlerine kadar 35 farklı alanda hünerlerini sergiliyor. Bu yıl ön eleme aşamasını geçenlere 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST’te dereceye giren takımlarımıza 5 milyon liranın üzerinde ödüller takdim edeceğiz” dedi.

GÜÇ İSPATLANDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Ismail Demir de “TEKNOFEST ne yaptı?’ diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayii Başkanlığı’nda 'istiklal ve istikbalimiz' için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz. Bu millete asırlardır aşılanan özgüven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu sahne, bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı” açıklamalarında bulundu.

DENİZİ PLASTİKTEN KURTARMA ROBOTU

Denizli Tavas Gazi Ilkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin geliştirdiği robot, özel sensörleri sayesinde suyun içerisindeki plastikleri tanıyor ve paletinde topluyor. Robotun içerisinde aynı zamanda görme sensörü de var. Bu sayede deniz canlılarına hiç bir şekilde zarar verilmiyor.

YANGINI BİLEN KUŞ YUVASI

İzmir Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim öğrencileri, orman yangınlarının önüne geçmek için ateşi ve dumanı algılayan sensörlere sahip ‘akıllı kuş yuvaları’ tasarladı. Hem bir uyarıcı hem de kuş yuvası görevini gören cihaz, SIM kart ile çalışıyor ve yangının konumunu anında algılayıp itfaiye ve AFAD gibi birimlere SMS atıyor.

KENDİ GİDEN PAZAR ARABASI

Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de otonom yani kendi kendine giden pazar arabaları geliştirdi. Özellikle yaşlı ve engelliler düşünülerek tasarlanan araçta, GSP, Bluetooth, motor ve engel sensörleri kullanıldı.

‘DEPREMDE BENİ BUL’

Ankara Eğitim Kurumları öğrencileri olası bir depremde enkaz altında kalanların yerini tespit etmek için ‘Beni Burada Bulabilirsin 3B’ mobil uygulaması geliştirdi. Uygulamanın fark yaratan özelliği o an yanınızda telefonunuz olmasa da depremi algılayıp kişinin yakınlarına otomatik SMS ve konum bilgisi gönderebiliyor olması. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirdikten sonra belirlediğiniz yakınlarınızın telefonlarını kaydetmek.









YABANİ OTLA MÜCADELE CİHAZI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Emre Uçar’ın takım liderliğini yaptığı ekip yabancı otla mücadele aracı geliştirdi. Wi-Fi özelliği sayesinde telefondan da kontrol edilebilen cihaz, tarlada kendi kendine dolaşıp, çıkan yabani otlara ilaç ile müdahale ediyor.

ÇIĞLIK PROJESİ

Türkiye Teknoloji Takımı öğrencileri çığ altında kalan bireylere ulaşmak ve onlara rehberlik etmek için kola takılan bir cihaz geliştirdi. Kişinin konum bilgileri dışında sıcaklık ve nabız durumunu da sürekli ölçerek acil yardım ekiplerine bilgi gönderen cihaz, hoparlörü sayesinde çığ altında mahsur kalmış kişiye neler yapması gerektiğini de anlatıyor. Bu sayede kişinin çığ altında kalabilme süresi de en az yarım saat daha artmış oluyor.