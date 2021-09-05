TEKNOFEST’te final heyecanı! Yarışın startını Bakan Varank verdi…

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nin final günü, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla başladı. Yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden lise düzeyinde 36, üniversite düzeyinde ise 65 takım katıldı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan takımlar, en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

36 TAKIMDAN 21'İ YARIŞMAYA HAK KAZANDI

Yarışmaya başvuran lise düzeyindeki 36 takımdan 21'i, yarış heyetinin testleri geçtikten sonra piste çıkmaya hak kazandı. Sabah saatlerinde başlayan lise düzeyindeki yarışları TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da takip etti. Pistte bulun tüm yarışmacıları ziyaret eden Mandal, öğrencilere başarılar diledi. Burada amaçlarının öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Mandal "Bugün yarışmanın son günündeyiz, liseli öğrencilerimiz ikinci tura çıkacak. Heyecan dorukta, dün ilk kez piste çıktılar artık bugün deneyimliler. Pisti tanıyorlar. Bugün çok daha heyecanlılar, dünden ders aldıklarını buna göre kendileri ve stratejilerini belirlediler. Bunlar çok önemli konular ve bunların hepsi bizim görmek istediğimiz şeyler, burada sadece aracı yarıştırıp birinci geldik, beşinci geldik değil. Öğrencilerimizin yaşadığı deneyim gerçekten çok kıymetli" dedi.

‘ÇOK PARANIZ VARSA TEKNOLOJİYİ KULLANIRSINIZ, ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ ÜRETMEK'

Buraya katılan öğrencilerin elde ettikleri deneyimlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Mandal, şöyle konuştu:

"22 ilimizden lise katılımcısı var, bu öğrenciler çok kıymetli. Geleceğin TOGG’ları ya da TOGG’a yan ürün, parça, bileşenlerini üretecek kişiler bu öğrenciler olacak. Burada elde ettikleri deneyim ve öz güven çok kuvvetli. Hem enerjileri var aynı zamanda da etik değerlerle birlikte buraya yarışmaya geldiler. Geleceğin teknolojisini tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek olanlar bu gençlerdir. Teknolojiyi kullanacaklar demiyorum çünkü çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak. Öğrencilerimiz buna hazırız dediler ve ilk kez yarışmalarına karşın büyük bir başarı var."

Erzurum Yakutlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Muzaffer Dinç, yarışma sürecinin kendileri için zorlu geçtiğini söyleyerek "Önce takımımızı oluşturduk. Takımı oluştururken öğrencilerimizi yeteneklerine göre seçtik. Birbirinden yetenekli 9 öğrenci ile katıldık. Öğrencilerimi milli teknoloji hamlesiyle buluşturduğum için mutlu ve gururluyum. Öğrencilerimiz geleceğin mühendis hayatları, bundan sonraki hayatlarına eminim ki bu yarışlar büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

'OKULDA ALDIĞIMIZ TEORİK EĞİTİMİ PRATİĞE DÖKTÜK'

Yarışmaya hazırlık sürecinde pratik anlamda büyük deneyim kazandıklarını belirten Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Furkan Kurt ise "Takımımızla beraber bir dönem içerisinde bu aracı çıkardık, derslerde aldığımız teorik eğitimi biraz da uygulamaya döktük. Bu aslında bizler için çok güzel bir olanak. Hem sektör hakkında bilgi ediniyoruz hem de değişik malzemelerle çalışıyoruz. Aracımızın bir bölümü karbonfiber, bir diğer bölümü ise cam elyaftan yapıldı. Okulda bunlar teorik olarak gösterilirken, bunu pratiğe döktüğümüz için mutluyuz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu yarışlarda dereceler elde etmek" diye konuştu.

BAKAN VARANK START VERDİ

TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final günü heyecanı sürüyor. Liseli öğrencilerin tasarladıkları araçların ardından üniversiteliler de piste çıktı. Öğrenciler kendi tasarladıkları araçlarla kıyasıya mücadele etti. Körfez Yarış Pisti’ne gelerek yarışları takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarış öncesinde tüm takımların yanına giderek araçlar hakkında bilgiler aldı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile platforma çıkan Varank, salladığı yeşil bayrak ile yarışların startını verdi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklere katılımın son derece yüksek olduğunu belirten Varank, "Bu seneki yeniliklerden birisi de liselerin bu yarışlara katılıyor olması. Geçmişte sadece üniversitelerin katıldığı, üniversite öğrencilerinin kendi ürettikleri araçlarla katıldığı bu yarışmaya artık lise talebeleri de katılıyor. Liselilerin de bu kadar ilgi göstermesinden memnunuz. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı kategoride yarışma düzenliyoruz. Bunların çok farklı alanları var. Roket yarışlarından, insansız su altı yarışlarına kadar. Buradaki amacımız; çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları. Geleceğin teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmaları. Bu yarışmalarla takım ruhunu öğrenmeleri ve bu sayede ileride gerçekten başarılı birer mühendis olmaları. Bu sene TEKNOFEST bütün heyecanıyla devam ediyor. 50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız başvurdu, gerçekten ilgi çok büyük. Şu anda final yarışları yapılıyor. İnşallah bu yarışmaların hediyelerini de TEKNOFEST'te kendilerine vermiş olacağız" dedi.

'EN ÖNEMLİ YATIRIMIN İNSANA YAPILAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ'

Buraya gelen tüm öğrencilerin eşsiz bir deneyim yaşadığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu yarışmalarda Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu görüyoruz. Biz de lise hayatımızı geçirdik, bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Şu anda Anadolu'nun her tarafından liseliler hocalarının mentorluğunda bir araya gelip, takımlar oluşturup araçlarını tasarlıyorlar, üretiyorlar. Tabii burada TÜBİTAK'ın da büyük bir desteği var. Hem öğrencilerimizin birtakım teknik ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem onlara mentorluk veriyoruz. Ama öğrencilerimiz kendi şehirlerinden, sanayilerden destek alıyor. Gidip firmalardan destek ve sponsorluk alıyorlar ve daha 16-17 yaşındaki gençler, kendileri oturup elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyor. Bu çocukların daha ehliyeti bile yok. Burada yarışabilmek için özel bir lisans gerekiyor, o lisansla gelip burada yarışıyorlar. Bizim bütün amacımız; gençleri teknolojiye ve bilime ısındırmak. En önemli yatırımın insana yapılan olduğunun farkındayız, gençlere yapılan bu desteğin karşılığını fazlasıyla görüyoruz."