Teknoloji devleri binlerce kişi alacak

Pandemiye rağmen üretim ve inovasyon hızından hiçbir şey kaybetmeyen Türkiye’deki yerli ve yabancı teknoloji şirketleri, bu stresli süreçte istihdamın kapılarını ardına kadar açtı. İhtiyaç duyulan personelin büyük kısmı uzaktan çalışacak. Tesislerde ya da yönetim birimlerinde görev alacak kişiler için de tüm hijyen şartları sağlandı. Ortak hedef, en yüksek katma değerli üretimle ülkenin büyümesini hızlandırmak.

GENÇLER İÇİN FIRSAT

Turkcell: Dijital pazarlama uzmanı, arama motoru optimizasyonu uzmanı, veri analisti, ürün yöneticisi alanlarında işe alımlar yapıyor. Şirketin ayrıca GNÇYTNK adlı genç istihdam programı da var. Burada elemeyi geçenler, teknoloji ve şebeke yönetiminden dijital servislere, satış ve pazarlamadan tedarik zincirine, insan kaynakları ve hukuktan finansa kadar pek çok birimde çalışma fırsatı yakalayacak. kariyerim.turkcell.com.tr’den başvurular yapılıyor. Microsoft: Satış ve teknik ekipleri için farklı rol seviyelerinde işe alımlar gerçekleştiriyor. İlgilenenler, Microsoft kariyer sitesi ve LinkedIn üzerinden başvuruda bulunabilir.

Apsiyon: Ar-Ge ve insan kaynakları departmanlarına 40 kişi alacak. Başvurular LinkedIn’den ve ik@apsiyon.com’dan yapılıyor.

identify: Uzaktan müşteri edinimi alanında çözüm geliştiren teknoloji şirketi, 20 kişiyi daha işe alacak. Şirket ayrıca kurumlara özel olarak başlattığı akademi programları ile bilişim sektörüne yine bu yıl 1000 kişiyi kazandırmayı planlıyor. Başvuru identify.com.tr’den.

Rasyotek: Dijital dönüşüm firmasında, 50 kişilik boş kadro bulunuyor. rasyonet.com.tr/insankaynakları adresinden başvurulabilir.

REM People: Dijital perakende deneyimi şirketi, bu yıl 80 kişiyi bünyesine katacak. Başvuru, rempeople.com’dan yapılabilir.

VERİ YÖNETİMİ UZMANI

AssisTT: Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi Assistt, 3500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Duyurular, AssisTT Kariyerim web sitesinde (assisttkariyerim.com) ve LinkedIn, Kariyer.net üzerinden yayınlanıyor.

Teknosa: Teknoloji perakendecisi Teknosa, 500 kişiyi daha bünyesine katacak. Bilgi teknolojileri, planlama, satın alma, veri yönetimi, e-ticaret pozisyonları ve operasyon yönetimi işe alımlarda ön plana çıkıyor. Başvurular kariyer.net, LinkedIn ve secretcv’den yapılabiliyor.

Casper: Yerli telefon ve bilgisayar üreticisi Casper, üretimde, online satış kanallarında ve yönetim kademelerinde görev yapacak 450 kişiyi işe alacak. Başvurular kariyer.net ve LinkedIn üzerinden duyurulacak.

Sunny: Yüzde 85’i mavi yakalı olmak üzere 400 kişiyi alacağını duyurdu. Başvurular, sunny.com.tr ve kariyer.net’ten yapılıyor.

Ericsson: 150 kişi daha alarak Türkiye’deki çalışan sayısını 900’e çıkarmayı hedefliyor. Başvuru için ‘ericsson.com/career’ ya da şirketin LinkedIn hesapları takip edilebilir.

Huawei: Çinli şirket, Türkiye’de başta araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezi olmak üzere hemen her departman için 150’nin üzerinde ek istihdam yaratacak. Başvurular LinkedIn ve kariyer.net’ten yapılıyor.

250 BİN BİLİŞİMCİ İHTİYACI

Yazılım pazarının her yıl en az yüzde 20 büyüdüğünü belirten Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, “Yapay zeka, blockchain, sanayide dijital dönüşüm, endüstri 4.0, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 5G ve çözümleri yazılım tabanlı olduğu için sektörde ciddi bir yazılımcı ihtiyacı doğuruyor. Bu nedenle 2021 yılı için 50 bini yazılımcı olmak üzere toplam 250 bin bilişim personeline ihtiyaç var” dedi.

YAZILIM MÜHENDİSİ

GTENT: 10 firmanın birleşmesi ile kurulan ve 5G alanında faaliyet gösteren bu şirket, 200 kişinin üzerinde yazılım mühendisi alacak. Başvurular gtent.com ve kariyer.net’ten yapılabiliyor.

Linktera: Finansal risk yönetimi analisti, java yazılım mimarı, yasal raporlama analisti, mobil uygulama ürün müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda 200’ün üzerinde personel alacak. Başvurular Linktera’nın web sitesi, LinkedIn sayfası ve kariyer.net üzerinden yapılabiliyor.

Sipay: Yazılım geliştirme uzmanı, iş analisti, kıdemli linux sistem mühendisi ve muhasebe uzmanı gibi pozisyonlarda görevlendirmek üzere 70 kişi alınacak. Başvuru için Sipay LinkedIn hesaplarını takip etmek gerekiyor.

Yemeksepeti: 100’ü IT departmanı olmak üzere toplam 5000 kişi alacak. Operasyonel kısımlara ve saha görevlilerine pozisyon açıyor. Başvurular şirketin insan kaynakları departmanına yapılabiliyor.

Related Digital: Dijital pazarlama, satış, ürün yönetimi, veri bilimi, yazılım ve diğer teknoloji pozisyonları için 60 kişiyi işe alacak. Başvurular üniversite öğrencileri için FutuRelated kariyer sayfasından, mezunlar için ise LinkedIn ve kariyer.net üzerindeki ilanlardan yapılıyor.

SAP: Satış, danışmanlık ve yazılım geliştime pozisyonlarına 30 kişi alacak. Başvuru için ‘sap.com/careers’i takip etmek gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT!

Üst düzey iletişim ve etkinlik platformu Vizyon 100 analizine göre, en çok istihdama ihtiyaç olan alanlar şöyle sıralandı: