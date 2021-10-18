Teknoloji devlerinden personel alım atağı

Pandemi sürecince en hızlı büyüyen alan kuşkusuz teknoloji oldu. 10 yılda erişilecek dönüşüm sadece bir yılda tamamlandı. Türkiye de bilişim üslerinden biri haline geldi. Yerli ve milli üretim, özellikle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile birlikte adını 4 kıtada duyurdu. Hızını alamayan pek çok teknoloji devi 2022 istihdam planlarını POSTA’ya açıkladı.

TEKNOSA

Merkez ve mağaza operasyonlarında istihdam etmek üzere 500 kişi almayı öngörüyor. Alımlar bilgi teknolojileri, e-ticaret ve pazarlama, satın alma ve satış ekibi alanlarında olacak. Başvurular, LinkedIn, 'kariyer.net' ve Sabancı kariyer platformları üzerinden alınıyor.

MEDIAMARKT

Aralarında mağaza yönetici ve çalışanları, satın alma, operasyonel mükemmellik, IT, finans, e-ticaret ve pazarlama elemanlarının da olduğu toplam 204 kişiyi işe alacak. Başvuru, ‘mediamarkt.com.tr/tr/shop/kariyer_ firsatlari.html’ adresinden yapılıyor. Kariyer portalları üzerinden de şirketin güncel iş ilanları görülebiliyor.

SABANCI DX

Veri analitiği, robotik işgücü ve siber güvenlik gibi alanlarda hizmet veren dijital dönüşüm şirketi; kadrosuna mobil yazılımcı, UI/UX uzmanları (arayüz ve kullanıcı davranışları analisti), bulut teknolojisi çözüm mimarı, siber güvenlik danışmanı, veri mühendisi ve dijital pazarlama analistinden oluşan toplam 100 kişi alacak. Başvurular LinkedIn üzerinden.

SUNNY

TV, telefon, tablet, küçük ev aletleri, elektrikli süpürge ve ses sistemleri üretimi yapan yerli teknoloji üreticisi Sunny, büyük kısmı üretim kademesinde olmak üzere 200 kişi daha alacak. Başvurular, ‘sunny.com. tr’ ve ‘kariyer.net’ten yapılıyor.

RELATED DIGITAL

Dijital pazarlama ve servis sağlayıcı şirketi, uzun dönem stajyer pozisyonlarıyla birlikte 80 kişiyi işe alacak. İşe alım daha çok yazılım mühendisliği ve dijital pazarlama danışmanlığı kapsamında yapılacak. Başvurular ‘careers@ relateddigital.com’, LinkedIn ve ‘kariyet.net’ten yapılıyor.

VIVO

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde cep telefonu üreten Çinli dev, üç yıl içerisinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Alımlar, elektronik, yapısal donanım dizaynı, üretim, mühendislik, kalite kontrol, insan kaynakları ve lojistik alanlarında olacak. Şirket, başvuru dönemlerini ve alımları kariyer sitelerinde duyuruyor.

CASPER

Yerli bilgisayar ve telefon üreticisi, aralarında telefon teknisyeni, yazılım mühendisi, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) mühendisi ile süreç analistlerinin olduğu toplam 100 kişiyi daha alacak. Başvurular ‘kariyer. net’ üzerinden yapılacak.

MAYEN

Çağrı merkezleri ve teknoloji temelli banka ödeme hizmetleri sağlayan şirket, 500 kişiyi işe alacak. Şirket ayrıca üniversite öğrencilerine staj imkanı da sağlıyor. Başvurular, kariyer sitelerinden yapılabiliyor.

ASSISTT

Çağrı merkezi şirketi, yılsonuna kadar 1000 kişiyi daha bünyesine katmayı ve gelecek yıl da buna benzer alımlar yapmayı hedefliyor. Alımlar daha çok müşteri temsilcisi pozisyonunda olacak. Genel müdürlük tarafında ise bilgi teknolojileri departmanına alımlar yapılacak. Başvurular ‘assisttkariyerim.com’, ‘kariyer.net’ ve LinkedIn üzerinden olacak.

MERCEDES’TEN ÇAĞRI

Türkiye’yi teknoloji üslerinden biri olarak konumlandıran ve Küresel IT Çözümleri Merkezi açan Mercedes-Benz Otomotiv, yazılım geliştirme aktivitelerinin yanı sıra sistem desteği de sunuyor. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, ”SAP danışmanlığı, siber güvenlik, yazılım geliştirme ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında bu yıl toplam 100 kişilik istihdam hedefliyoruz. 2022’de yine ek 100 kişi işe alınacak” diye konuştu.