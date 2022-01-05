Teknoloji devlerini dolandırdı: Elizabeth Holmes suçlu bulundu

ABD’li Elizabeth Holmes (37), 2003’te henüz 19 yaşındayken Theranos adlı sağlık şirketini kurdu ve iğneden korkanlar için geliştirdiği teknikle sadece parmak ucundan alınan bir damla kanla 240 farklı sağlık testi yapabildiğini iddia etti. Birçok ünlü isim, firmaya yatırım yaptı. Rupert Murdoch 125 milyon, Carlos Slim 100 milyon dolar yatırdı. Elizabeth Holmes, firmanın gücünü artırmak için yönetim kuruluna eski dışişleri bakanları George Shultz ve Henry Kissinger ile 2 eski savunma bakanını aldı.

SERVET SAHİBİ OLDU

2014’te firmanın değeri 9 milyar dolara çıkmış, Amerikan ekonomi dergisi Forbes, Elizabeth Holmes’u ‘servetini kendisi yaratan en genç ve en zengin milyarder’ ilan etmişti. Genç kadın 4.5 milyar dolarla Forbes’un en zenginler listesine 110’uncu sıradan girmişti. 2015’te ‘en etkili 100 kişi’den biri seçildi. Ekim 2015’te Amerikan Wall Street Journal Gazetesi, firmanın testlerinin yanlış sonuç verdiğini ve testlerinin daha önce başka bir firmanın ürettiği cihazlarla yapıldığını ortaya çıkardı.

4 FARKLI DOLANDIRICILIK

Bu haberin ardından Elizabeth Holmes için rüzgar tersten esmeye başladı. Hakkında 11 ayrı suçtan dolandırıcılık davası açıldı. Jüri 7 günlük müzakerenin ardından önceki gün Elizabeth Holmes’u 4 ayrı suçtan suçlu buldu. Genç kadının cezası daha sonra belli olacak. Ancak suçlu bulunduğu suçların her birininin 20 yıla kadar hapis cezası var. Bu da 80 yıla kadar hapis cezası alabileceği anlamına geliyor.

STEVE JOBS'I TAKLİT EDİYORDU

Elizabeth Holmes, Apple firmasının kurucusu Steve Jobs’u kendisine idol olarak seçmişti. Steve Jobs’un giyim tarzını da örnek alan Elizabeth Holmes, siyah renkli birçok boğazlı kazak almış, kameraların karşısına hep bunlarla geçmişti. Steve Jobs gibi Elizabeth Holmes da salatalık, maydanoz, lahana, ıspanak, marul ve kerevizden oluşan yeşil meyve suyu diyetine bağlı kalan bir vegandı.

Elizabeth Holmes, eşi Billy Evans, annesi Christian ve babası Noel Holmes ile el ele tutuşarak mahkemeye gitti.

SESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Elizabeth Holmes, erkek egemen teknoloji sektöründe etkisini artırmak için bariton (bas ve tenor arasındaki erkek sesi) tonuyla konuşmaya dikkat ediyordu. Firmanın eski çalışanlarından Ana Arriola, Elizabeth Holmes’un sadece içki içerken sesinin kontrolünü kaybedip daha ince olan gerçek sesiyle konuştuğunu söyledi. Ayrıca yüz yüze görüşmelerde daha etkili olmak için zihin konrolü yöntemiyle gözünü hiç kırpmadan karşısındakiyle konuştuğu iddia edilmişti.

2015’te eski ABD Başkanı Bill Clinton, Elizabeth Holmes’u Alibaba CEO’su Jack Ma ile birlikte bir panelde konuşmaya davet etmişti.