Bilim & Teknoloji Teknoloji devlerinin CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Teknoloji devlerinin CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Bilim & Teknoloji

Teknoloji devlerinin CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade vermeye hazırlanıyor.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
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ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

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