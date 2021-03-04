Teknoloji işitme cihazlarını da değiştiriyor

Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen işitme cihazları tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Wireless teknolojisi uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile yapılabiliyor. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapmak mümkün. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zekâ teknolojisine sahip işitme cihazıdır. Yeni nesil işitme cihazları sayesinde tüm vücut fonksiyonları takip edilebiliyor ve anlık 27 farklı dilde çeviri desteği alınabiliyor.

Duymer İşitme Cihazı Merkezleri Genel Müdürü Salih Baz, “ Şu anda Türkiye Geneli’nde 100 şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 farklı şehirde TSE belgeli tam donanımlı teknik servisimiz mevcut. Şimdiye kadar Danimarka ve Alman malı markaların Türkiye tek yetkili ditribütörü olarak nano teknoloji ve ileri teknoloji işitme cihazlarını getirerek tüm hastalarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerika’dan dünyanın en küçük işitme cihazlarından birini kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



