Teknoloji şirketlerinden süper araçlar

Japon Aspark şirketi, elektrikli süper spor otomobili ‘Owl’ı (Baykuş) Dubai’de tanıttı. 3.2 milyon dolar ile dünyanın en pahalı elektrikli otomobili, saatte 400 km hıza çıkabiliyor. Maksimum hızda şarjı 69 dakika dayanabiliyor. Yani, İstanbul- Ankara arasını 69 dakikada alıyor. Aracın bataryası 800 voltluk, 64-kw/saatlik bir lityum iyon batarya ve üretici firmaya göre 450 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu tabii ki sürüş tarzına ve hızına göre değişiklik gösterebiliyor. Aracın hem şasesinde hem de iskeletinde ağırlığı azaltmak amacıyla karbon fiber kullanılmış. Aspark Owl'un boş ağırlığı ise 2 ton 200 kilogram. İlk Aspark Owl’ların 2020 yılının ikinci çeyreğinde yola çıkması bekleniyor.

Klasik Elva günümüze uyarlandı

İngiliz lüks spor otomobil markası McLaren, 1960’lardaki yarış aracı Elva M1A modeline yeniden hayat verdi. Otomobilin en önemli özelliği tavanı, ön ve yan camlarının olmaması. Ön cam isteğe bağlı. Çünkü araçtaki özel balon sistemi ile hız 40 km’ye ulaşınca hava akımı burundan arkaya kadar taşınıyor. Yolcu ve sürücü rüzgardan rahatsız olmuyor. 200 km hıza 6.7 saniyede çıkan araçtan sadece 399 adet üretilecek. Otomobil, 1.6 milyon dolara satılacak.

Dünyaca ünlü jet kanatları motoru üreten ABD’li JPA şirketi, ‘uçan motosiklet’ tasarladı. ‘Speeder’ isimli bu motosikletin dört turbojet motoru var. 22 dakika kadar uçuyor. Saatte 241 km hıza çıkabiliyor. Yerden 4 bin 572 metreye kadar yükselebiliyor. Aracın üretilmesi için gereken kaynak toplandı. Motosikleti kullanmak için pilotluk lisansı gerekmeyecek.

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