Teknoloji üretene 750 milyon TL

Bu kapsamda Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu devreye girdi. Bu fonun vereceği hizmetler dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Yıldız Teknopark’ta anlatıldı.

Yönetim desteği

Mustafa Varank, “İyi bir iş kurma fikriniz ve girişimcilik kabiliyetiniz var ancak finansa erişimde sıkıntı yaşıyorsanız, girişim sermayesi yardımınıza yetişiyor. Bu yöntemde girişime kaynak sağlamanın yanı sıra, girişimlerin ihtiyaç duydukları yönetişim desteği de kendilerine sağlanıyor. 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz.”

Bakan Mustafa Varank (ayakta) Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop (sağda) ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’nin imza töreninde de hazır bulundu.

Girişimci atağı

Kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceklerini kaydeden Bakan Mustafa Varank, “Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, Türkiye’de büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. 350 milyon liralık bu fonla, teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız” dedi.