Teknolojide yerli atak

Tamamen yerli imkanlarla teknoloji ve yazılım geliştiren Şef Bilişim AŞ bünyesindeki PlusClouds bunlardan biri ve hedefi 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmak.

BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

2007’de Türk mühendislerin otomasyon teknolojilerine yönelik yazılımlar geliştirmek için kurduğu firma, teknolojik gelişimin ve ihtiyaçların artmasıyla birlikte hızla büyüdü. Yüzde 100 yerli mühendislerin kontrolünde olan PlusClouds, bulut ve otomasyon gibi sunduğu birçok hizmetle bugün teknolojide dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıyor. Üstelik emsallerine göre daha fazla tasarruf da sağlıyor.

MALİYETTE BÜYÜK DÜŞÜŞ

KKTC Turkcell, Türk Telekom, Yıldız Holding, Gedik Holding, Greyder, Akçansa ve Starbucks gibi firmalar da dahil olmak üzere bu zamana kadar 13 binden fazla müşteriye hizmet veren PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, “Geliştirdiğimiz teknoloji yüzde 75’e varan oranda tasarruf sağlıyor. Özellikle ‘Orchestrator LEO’ ismini verdiğimiz yazılım, şirketlerin döviz nedeniyle artan teknolojik maliyetlerini ve insan gücünü düşürüyor” dedi.

KRİZDE KORUMA KALKANI

Dışa bağımlılığın özellikle dövizde yaşanan dalgalanmalarda maliyetleri yükselttiğine işaret eden Serkan Koçak, “Teknoloji geliştirmeyen şirketleri ekonomik krizler çok daha kötü etkiliyor. Çünkü bu alanda dışa bağımlılık, maliyetleri doğrudan etkilediği için şirketler fiyat politikalarını değiştiremiyor. Değiştiremedikleri için de maalesef rekabet edememenin getirdiği kötü sonuçlara katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu ortamlarda geliştirdiğimiz teknolojiler avantajlı hale geliyor ve firmalar kendilerini döviz riskinden koruyor” şeklinde konuştu.

EMSALLERİ 50 MİLYAR DOLAR

Yabancı firmaların radarında olduklarına, satın alma ve yatırım tekliflerinin geldiğine dikkat çeken Serkan Koçak, geliştirdikleri teknoloji ve yazılımı ihraç ederek dünyada söz sahibi olmak istediklerini ifade etti. Kısa sürede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabileceklerini aktaran Serkan Koçak, global arenada emsal firmaların piyasa değerinin 50 milyar dolar mertebesinde olduğunu söyledi.

Teknoloji ihracatına başladıklarını belirten Serkan Koçak, “2018 yılından itibaren yurtdışındaki global büyük firmalara bulut bilişim alanında mühendislik hizmeti satmaya başladık” dedi.



