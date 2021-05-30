Teknolojik aletler göz kuruluğuna neden oluyor

Pandemiyle birlikte eve taşınan ofisler, bilgisayar başında geçirilen süreyi artırıyor. Refkraksiyon ve Ön Kamera Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, bugünlerde herkesin yakındığı göz rahatsızlıklarına değindi.

Çalışırken sürekli ekrana bakmanın, ciddi bir göz yorgunluğuna neden olduğunu belirten Ün "Her 20 dakikada bir; 20 saniye, 20 metre öteye bakarak çalışmanıza ara vermelisiniz" önerisinde bulundu.

Yakını görememe probleminin 40'lı yaşlarda başladığını söyleyen Ün "Presbiyopi baş-göz çevresinde ağrı ve yorgunluk hissi varsa, yakın gözlük kullanma zamanı gelmiştir" diyerek uyardı: Göz kuruluğu home ofisin getirdiği bir başka rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Gözde kızarıklık,

Yanma ve batma şikayetleri.

Koruma ekranları, özellikle de mavifiltreler, ekran karşısında yoğun vakit geçiren iş insanlarının en büyük kurtarıcısı.





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