Teknolojik eğitimin ucuz yolları

Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Bundan sadece 10 yıl önceye kadar biyoloji, kimya, coğrafya, geometri gibi uygulamaya açık olan dersler sadece kuru bir iskelet, plastik ya da kartondan yapılmış dönen bir dünya haritası, dev mikroskoplar, T, L ya da üçgen cetveller ve ilkel deney tüpleriyle işlenirken şimdi akıllanan teknolojiyle her an geleceğe yolculuk yapılıyor.

DAHA HIZLI ANLAMA

Mobil internetin hızından güç alan 4’üncü nesil teknoloji, dijital dünyada öyle bir devrin kapısını açtı ki teknik olarak yapılmayacak cihaz, ulaşılamayacak bilgi bırakmadı. Bu nimetlerden ise en keyif alan taraf belki de öğrenciler oldu. Eğitim dünyası hem çok zevkli hale geldi hem de olayı kavrama süresi ciddi ölçüde azaldı.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

İşin en güzel yanı ise teknoloji geliştikçe buna erişim maliyetlerinin de aynı hızla azalması. Çünkü özellikle donanım ve yazılım tarafına kafa yoran binlerce teknoloji şirketi var. Neredeyse hepsi birbirlerinin teknolojilerine yetişmiş durumda. Bu da rekabeti iyice sıkılaştırken bu işten en çok kazançlı çıkan ise tüketiciler yani öğrenci velileri oluyor.

ARAŞTIRMA ŞART

Bu yazımızda en üst düzey özelliklere sahip olmasına rağmen uygun fiyatlardan satışa sunulan eğitim teknolojilerini anlattık. Hem bireysel olarak hem de sınıfça kullanılabilecek bu cihazları almadan önce en az 5 internet sitesi ve teknoloji marketi gezmenizde yine de fayda var. Çünkü aynı cihaz farklı yerlerde ciddi fiyat farklarıyla karşımıza çıkabiliyor.

CASE 4U VRBOX

Zamanın en iyi eğitim araçlarından biri olan sanal gerçeklik gözlükleri kullanıcıyı söz konusu durumun içine sokarak ‘anı yaşatır’ gibi öğretmeyi sağlıyor. Bunun için mobil internetinizin olması yeterli.

AKILLI KAĞIT TAHTA

Duvar, cam ve tahta gibi yüzeylere tutturulabilen bu kağıt tahta, beyaz tahta gibi defalarca yazılıp silinebilme özelliğine sahip. Kağıdın tutunma özelliği ise kağıt üzerine uygulanan elektrik ile sağlanıyor. Yer kaplamıyor, istendiği zaman kaldırılıp tekrar açılabiliyor. Evde en iyi çalışma araçlarından biri olan bu ürünün fiyatı ise 40 TL.

ROBOCOMBO

6’lı güneş enerjili robot eğitim kiti, orta okul ve lise öğrencilerinin güneş enerjisini öğrenebilmesi için tasarlanmış çevre dostu bir set. İçerisinde küçük boy bir motor barındıran set, temiz enerji mantığını A’dan Z’ye en basit yöntemlerle anlatıyor. Fiyatı 59 TL.

XYZ DA VİNCİ

Yüzyılın teknolojilerinden biri de kuşkusuz 3D baskı makineleri. Bu makineler, sanal ortamda tasarlanmış herhangi bir şekli gerekli hammaddeyi sağladığınızda olduğu gibi yani katı bir şekilde basmayı sağlıyor. Bu makineler gerçek ev, araba, uçak bile yapıyor. Bu eğitimin temeli için XYZ en iyi cihazlardan biri. Fiyatı 1450 TL.

LİZER MP-A450 MİKROSKOP

Basitçe dizayn edildiği için pratik bir şekilde okulda ve evde kullanabileceğiniz aydınlatmalı bu küçük mikroskop, 450 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. Kaymaz lastik tabana sahip cihaz pille çalışabiliyor. Fiyatı 80 TL.

MEDİAPAD T3

Öğrencilerin eğitimde olmazsa olmaz cihazlarından biri tabletler... Telefon rekabetinden dolayı fiyatları yükselmeyen bu cihazların donanım ve yazılımları her yıl biraz daha güçleniyor. Hızlı, sağlam ve uygun fiyat için Samsung, Huawei, Reeder’ın ürünlerine göz atabilirsiniz. Huawei’nin T3 modeli 800 TL.

MURAT GÜLDEREN/ POSTA