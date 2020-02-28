Teknolojiyle üretim için platform kuruldu

Platform, Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir toplum yetiştirme hedefini gerçekleştirecek altyapının kurulması yönünde çalışmalar yürütecek.

50 bin çocuğa kodlama eğitimi

Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa bir yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. Platform, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik ‘Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi’ de kuracak. Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.