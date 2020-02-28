Teknolojiyle üretim için platform kuruldu
Lenovo’nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft başta olmak üzere pek çok kuruluş bir araya gelerek ‘Teknoloji ile Üretelim’ platformunu kurdu.
28 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Platform, Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir toplum yetiştirme hedefini gerçekleştirecek altyapının kurulması yönünde çalışmalar yürütecek.
50 bin çocuğa kodlama eğitimi
Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa bir yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. Platform, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik ‘Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi’ de kuracak. Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.
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