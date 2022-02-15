Teknopark için ilk adım atıldı

Türkiye son yıllarda enerji, savunma, havacılık ve tarım başta olmak üzere pek çok alanda dışa bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor. Bu konuda özellikle hayatın hemen her alanında kullanımı giderek yaygınlaşan insansız hava araçları ile yerli elektrikli otomobil çalışmaları dikkat çekiyor. Bu alanlarda gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse de özel şirketler aktif hamleler yapıyor.

Teknoloji ve yenilik denilince üniversitelerin bunun dışında kalması düşünülemez elbette. Dolayısıyla gerek devlet üniversiteleri gerekse vakıf üniversiteleri gerek kendi bünyelerinde gerekse sanayi ile iş birliği halinde bu konularda ciddi çalışmalara imza atıyor. Altınbaş Üniversitesi de Teknopark kurmak amacıyla Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş adamları Derneği (HASİAD) ile protokol imzaladı. Altınbaş Üniversitesi Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Altınbaş, Sofu Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Oğuz Bayat, HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve diğer yetkililer katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, üniversite olarak sanayi iş birlikleri ile inovasyon projelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Teknopark’ta elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ar-Ge çalışmalarında amaç, elde edilecek çıktılarla elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip teknoloji çözümlerinin üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ da Teknopark ile bölgelerinde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve bu sayede Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Üniversite iş birliği ile Teknopark’ın en önemli fonksiyonlarından birinin nitelikli insan gücünü oluşturmak olduğunu söyleyen Hüseyin Bozdağ, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenleneceğini ifade etti.