Siber tehditlerin her geçen gün artarak, saldırıların daha da sofistike bir hale gelmesiyle verilerin güvende tutulması artık daha önemli bir hale geldi. Birçok şirket ve kullanıcı verilerini cihazlarında ya da şirket içi konumlarda tutmak yerine sağladığı kolaylık ve bağlantı hızlarının artması nedeniyle bulut hizmetlerinde tutmayı tercih ediyor. Ancak bu hizmeti veren şirketlerin büyük bölümünün sunucularının yurt dışında olmasından dolayı, hem verilerin yurt dışına çıkmasına neden oluyor hem de verilerin güvenliğinin sorumluluğunun tamamen müşteride olması nedeniyle veri güvenliğiyle ilgili birçok risk ortaya çıkıyor. Pazar araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin yüzde 96'sı genel bulut güvenliği ile ilgili endişe duyarken bu kuruluşların yüzde 70'i geçtiğimiz yıl bulutla ilgili bir veri ihlali yaşadığını belirtiyor. Ayrıca yurt dışında olan bu hizmetlere erişilememesi gibi bir durumda işlerin tamamen durması ve büyük bir kaos yaşanması ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen, verileri Türkiye sınırları içinde saklayan ve her türlü güvenlik tehdidine karşı koruma sağlayan çözümler ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Yerli ve milli teknolojilere Türkiye’de en büyük desteği sağlayan Teknoser’in sunduğu ve NetDataSoft tarafından geliştirilen Divvy Drive, bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Günümüzde veri güvenliğinin ve erişilebilirliğinin en önemli konular haline geldiğinin altını çizen Yıllardır Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerektiğini üstüne basa basa söylediklerini ifade eden sistem entegratörü ve saha hizmetleri şirketi Teknoser’in Genel Müdürü Ozan İnan, “Veri güvenliği ve erişilebilirliğinin yanı sıra verilerin ülke içinde kalması günümüzde hem şirketler hem de ülkemiz açısından çok büyük stratejik önem taşıyan bir konu haline geldi. Geçtiğimiz yıl bir virüs ortaya çıkacak ve tüm dünyayı durma noktasına getirecek deseler birçok kişi buna gülüp geçerdi. Bu nedenle bırakın birkaç ay sonrasını üç gün sonra bile başka bir kriz çıksa ve yurt dışındaki bulut hizmetlerine erişemez hale gelsek işler yine durma noktasına gelir ve büyük bir kaos yaşanabilir. Ayrıca bu tür bulut hizmetlerinde güvenlik veri sahibinin sorumluluğunda, yani verilerin güvenliğini kendi imkanlarınızla sağlamanız gerekiyor. Bu hem ekstra maliyet getiriyor hem de veri güvenliğini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle her gün yeni bir veri sızıntısının meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kendi çözümümüze sahip olmamız ve verilerimizin kendi ülkemizde kalması büyük önem taşıyor. Blockchain gibi en son teknolojiler kullanılarak tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Divvy Drive tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor ve büyük kolaylık sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalıyor

Son dönemde Türkiye’de verilerin gizliliği ve korunmasına yönelik bilincin artmaya başlamasıyla olumlu gelişmeler yaşanmaya başladığını ifade eden NetDataSoft Genel Müdürü Yusuf Tulgar, “Biz de tüm bunların etkisiyle veriler Türkiye dışına çıkmamalı, bu verileri en güvenli şekilde saklayacak ve en kolay şekilde erişilebilmesini sağlayacak bir çözüm geliştirmeliyiz diyerek yola çıktık ve Divvy Drive’ı geliştirdik. Divvy Drive ile verilerinizin tüm kontrolü sizde. Bulut hizmeti sağlayan büyük şirketlerden hizmet alırken hemen hemen kimse nasıl bir sözleşmeye imza attığının farkında değil. Açık ve net bir şekilde büyük puntolarla yazılmasına rağmen kimse dikkat etmiyor. Bir hizmet alıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz ve karşı tarafa verilerinizi denetleme, inceleme ve analiz etme hakkı veriyorsunuz. Divvy Drive ile verilerin kontrolü tamamen sizde ve sizin haricinizde kimse bu verilere erişemiyor. Divvy Drive hem yatayda hem de dikeyde büyüyebilen, her türlü veriyi Blockchain mantığıyla yedekte tutan, tüm platformlarla ve işletim sistemiyle çalışabilen, donanım ve markadan bağımsız, açık kaynak olmayan tamamen yerli ve milli bir çözüm. Verilerinizi güvenle saklayabilmenizi ve bu verilere hızla erişebilmenizi sağlıyor” dedi.

Şirket içi ortamlarda kullanılan ve ihtiyaca göre hem dikey hem de yatay ölçeklenebilen Divvy Drive, ofis belgelerinden fotoğraflara ve videolara kadar her türlü dosyanın ve verinin güvenle saklanabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu verilere ister akıllı telefonlarından ister masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarından her yerden ve her zaman erişebiliyor. Kullanıcılar dosyaları güvenli bir şekilde başkalarıyla paylaşabiliyor. Divvy Drive’ın en önemli özelliklerinden biri ise virüslere karşı başka hiçbir çözümün sağlayamadığı üstün bir güvenlik sağlaması. Dosyalar ve veriler Blockchain tabanlı olarak parçalanıp bölünerek saklandığından virüs bulaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca tüm veriler özel kriptolama algoritmaları kullanılarak şifreleniyor. Divvy Drive aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunuyla da uyumlu.