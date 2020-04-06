Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi Twitter'da trend oldu
Corona virüs salgını nedeniyle her gün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının yerine getirilen Aşk-ı Memnu bugün ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Defalarca kez tekrar bölümleri yayınlanan dizi, Twitter'da yine trend oldu.
06 Nisan 2020, Pazartesi 14:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Kanal D, her gün yayınlanan 2. Sayfa programını hafta sonuna alarak Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya başladı.
'Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü'
Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları "Türkiye, vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumlarını yaptı.
İşte Aşk-ı Memnu için yapılan bazı yorumlar...