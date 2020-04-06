Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Kanal D, her gün yayınlanan 2. Sayfa programını hafta sonuna alarak Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya başladı.

'Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü'

Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları "Türkiye, vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumlarını yaptı.

İşte Aşk-ı Memnu için yapılan bazı yorumlar...







