Tekrarlayan enfeksiyonda ameliyat gerekli

GENIZ ETİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Çocukta geniz eti büyümesini düşündüren belirtiler varsa burun içinden küçük bir kamerayla geniz bölgesine bakılarak tanı konulabilir. Eğer çocuğun bu muayeneye uyum sağlamasında sorun yaşanıyorsa hava yolunu gösteren bir direkt grafi çekilebilir. Bu filimde geniz etinin hava yolunu ne kadar kapattığını görebiliriz.

BT, MR GİBİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNE İHTİYAÇ VAR MI?

Çocuklarda BT tercih ettiğimiz bir görüntüleme yöntemi değil. Muayene sırasında geniz etinin görüntüsü ve hastanın genel durumu başka bir kitleyi düşündürüyorsa o zaman MR çekilebilir. Rutin tanı yöntemi olarak kullanılmaz.

İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Geniz etinin büyüme sebebi olarak alerji ön plandaysa alerji ilaçları ile küçülmesi mümkün. Alerji ilaçlarının yanı sıra deniz suyu spreyleri ile burun temizliği yapılması da faydalı olur. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında çocuklarda geniz eti büyümesi beklenen bir durumdur. Geniz eti iltihaplarında antibiyotikler, ağrı kesiciler, okyanus suyu gibi tedaviler kullanılır. Yine geniz eti büyümesine reflü yol açıyorsa reflü tedavisi yapılır.

HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT YAPILMALI?

Ameliyat gerektiren durumlar şunlar: n Burun tıkanıklığı, n Uykuda nefesini tutma, n Sık tekrarlayan geniz eti iltihabı, n Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı, n Konuşma bozukluğu, n Diş ve çenede yapısında bozulma, n Büyüme ve gelişme geriliği.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ DE ARTIRIYOR!

Geniz eti büyümesine bağlı uyku kalitesi bozulabilir. Bu da uykudaki büyüme hormonu salınımını azalttığı için çocukların büyümegelişmeleri olumsuz etkilenebilir. Yine geniz eti nedeniyle burundan değil de ağızdan solunum yapan çocuklarda çene ve diş yapısı değişebilir, bu çocuklarda diş çürükleri daha sık görülür.