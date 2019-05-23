Tekvandonun 'Yaman' kadını

İki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni bir tarihi başarıya imza atmayı hedefliyor.

İrem Yaman, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan 23 yaşındaki İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu unvanını elde etti.

Milli sporcu, daha önce tekvandoda ilk grand slam ve üst üste iki grand prix şampiyonluğu yaşayarak Türk spor tarihine geçmişti.

İrem Yaman'ın yeni hedefi ise "ilk olimpiyat şampiyonu Türk kadın tekvandocu" olmak.

"MENTAL OLARAK ÇOK HAZIRDIM"

Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularından İrem Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

İlk dünya şampiyonluğuna 2015'te ulaştığını hatırlatan milli tekvandocu, "İlk şampiyonluğumdan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olmak için çalışmaya başladım. 2017'de son anda kaçırmıştım. Çok büyük heyecandı. O zaman gerekli dersleri çıkardım ve bugüne hazırlandım. Şimdi ikinci kez dünya şampiyonu oldum. Tarihe geçmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Elde ettiği şampiyonluğu "inanmışlığın sonucu" olarak değerlendiren İrem, "Çok uzun süre çalışıyorsunuz. Ailenizden uzaksınız, sakatlıklar var. Son bir ayı sakatlıkla geçirdim. Antrenmanlarımı çok yüksek performansta yapamadım, rölantide yapmaya çalıştım. Onun psikolojisi de çok farklı. Ayriyeten destek de alıyorum. Aslında mental olarak çok hazırdım. Performansım zirvede diyemeyeceğim ama mental olarak kesinlikle çok hazırdım ve tatamide bunu yansıttım." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILI"NDA GELEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

İrem, "Milli Mücadele'nin 100. yılı"nda dünya şampiyonluğuna ulaşmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Manchester'daki organizasyonda 19 Mayıs'ta tatamiye çıkan ve altın madalya kazanan milli tekvandocu, "Çok büyük bir mutluluk. Her zaman bana ne zaman yarışacaksın diye sorulduğunda 19 Mayıs'ta diyordum. Bunu derken çok heyecanlıydım. O anı nerdeyse yaşıyordum. 19 Mayıs'ta yarışıp ikinci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek beni daha da çok mutlu etti." şeklinde görüş belirtti.

SIRADA OLİMPİYATLAR VAR

Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 2019'un en önemli sınavını başarıyla atlattığını ve artık tamamen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yoğunlaşacağını anlattı.

Kariyerindeki tek eksik altın madalyayı Tokyo'da kazanarak "ilk olimpiyat şampiyonu Türk kadın tekvandocu" unvanını elde etmek istediğinin altını çizen İrem, "Kadınlar tekvandoda ilk olimpiyat şampiyonluğumuz olacak. Yine bir ilki gerçekleştirip tarihe geçmek istiyorum. Ülkeme bunu kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

İREM İÇİN BAŞARININ TANIMI

Kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan İrem, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirme noktasında cesaretledirmeyi amaçladığını vurguladı.

Başarıyı tanımlayan milli sporcu, şöyle konuştu: "Başarıya herkes altın madalya diye bakıyor. Birçok altın madalyaya sahibim. Başarılısın diyorlar. Gerçekten kız çocukları seni örnek alıyor, aileler 'İrem gibi olsun' diyorsa... Bence asıl başarı budur. İki dünya şampiyonluğum var, inşallah olimpiyat şampiyonluğu da nasip olur. Aileler, bunları görüp kız çocuklarını spora başlatıyor, onlar da 'İrem abla gibi olacağız' deyip cesaretleniyorsa ne mutlu bana. İşte ben o zaman başarmışım diyorum."

"10 YILIN SONUNDA HİÇ ALTIN MADALYA ALAMAMIŞTIM"

"Altın avcısı" lakabıyla bilinen İrem, altın dışındaki madalyaların kendisini mutlu etmediğini söyledi.

Tekvandoya 8 yaşında başladığını anlatan milli sporcu, "Madalyaları altın madalya olarak sayıyorum. İkinci, üçüncü olmak, tabii ki bunlar da güzel ama her zaman altın madalyaya odaklanıyorum. Tekvandoya başladığımda 10 yılın sonunda hiç altın madalya alamamıştım. Pes etme noktasına gelmiştim. Çünkü çocuksunuz, arkadaşlarınız oyun oynuyor, sen antrenman yapıyorsun ve bunun karşılığını alamıyorsun gibi düşünüyorsun. Ama o 10 yılın karşılığını halen almaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan İrem, "Babamla beraber başladık, antrenörüm babam. Ailemin desteği benim için büyük avantaj. Kariyerde şans olmaz ama benim hayatımdaki en büyük şans ailem." diyerek sözlerini tamamladı.

AA