Tel Abyad’da bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tel Abyad’da bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.