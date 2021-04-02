Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız tel şehriye çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan tel şehriye çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer tel şehriye çorbası tarifi arıyorsanız ve tel şehriye çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "tel şehriye çorbası tarifi, tel şehriye çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Tel şehriye çorbası tarifi

Tel şehriye çorbası malzemeleri

1 çay bardağı tel şehriye + 1 çorba kaşığı daha tel Şehriye

2 çorba kaşığı salça

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı pul biber

1 adet et veya tavuk bulyonu

1 tatlı kaşığı tuz

2 litre sıcak su yaklaşık

Tel şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.



