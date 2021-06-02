Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

7 Haziran'dan itibaren eğitim çalışanlarımızın tamamı için aşı randevuları aşılacak. Hekimlerden sonra ilk aşılanan öğretmenlerimiz olmuştu.

Çocuklar okulu özlüyor. Çocuklar gidip sokağa çıkma saatinde, okulun gidip duvarlarına bakıyorlar. Çocuklar birbirlerinden çok fazla şey öğreniyorlar. Biz bırakın ders yapmayı, biz sürekli teneffüs yapsak büyük faydası var.

SALGIN ÖNLEMLERİ

Bir öğrenci toplamda 2 gün okula gidiyor. Bazı okullarda öğretmenlerimiz belli gruptaki öğrencileri davet edip daha fazla da çalışma yapabilirler, bu 2 günün dışında. Biz bu sene ve geçen seneki temizlik bütçemizin 10 katını verdik. Çok şanslıyız ki meslek liselerimiz yapıyor bunun teminini. Temiz okul belgesini alabilecek okullar resmi olarak başvuruyor. Buraları denetçiler denetliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NEDEN 2 GÜN?

Bizim okullarımızda devam çok yüksek. Biz diyoruz ki isteyen öğrenci gelebilir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Bizim ödevimiz, gelmeyene de gelmeyene de ortam hazırlamak. En az yüzde 80'i geliyor çocukların. Böyle olunca sınıf çok kalabalık oluyor. Bu sebeple 2 gün. Çocuklar birden hücum ediyorlar. Şimdilik böyle devam edelim. Lisede şöyle bir sıkıntımız oldu; 9-10-11’leri hiç davet edemedik. Sınav gurubun alabildik sadece. Her bir çocuğumuza ayrı bir YKS kampı yapıyoruz. Yapay zeka temelli bir uygulamamız var üniversiteye hazırlık için. Aynı dersi 6 ayrı kişiden alabiliyorlar.

Salgın olmasa Eylül’ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizim yazın okul açmamız Türkiye’nin iklim koşullarında kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki… Bir PC karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimi kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz’dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı.

Anne babalar okullar 5 gün açılsın istiyorlar. Böyle yarım olduğunda çocukların evde kalması ya da bakıcı bulunması gibi durumlar sıkıntı çıkıyor. Çocukların o çanta hazırlama heyecanını görmelisiniz. Ben öğrencilerden gelen videoları gördüğümde vazifesini yapmamış bir adem olarak kendimi görüyorum ve 'bir şey yapmamız lazım' diyorum.

Okul müdürlerime buradan özel bir teşekkürüm var. Bu süreci yönetmek kolay değil. Bunların hepsini o kadar güzel idare ettiler ki.

Uyum programı söz konusu. Bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirleyen bir kurulumuz var. Bu şu demek, önümüzdeki hafta, hangi konuyu ne şekilde ve ağırlıkta işleyeceğiz. Her ders için. Biz bunu okullar ile paylaşacağız onlar kendi okulları için uygulayacak.

"OKULLAR EYLÜLÜN İLK HAFTASI AÇILABİLİR"

Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse 1 Eylül'de 5 gün açacağız. Koşulların ne getireceğini bilemediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Eylül'ün ilk haftası açmak istiyoruz. Buna göre hazırlığımız var. Koşullar başka şekilde gelişirse ona da hazırlığımız var.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1’e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.

Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül’de okulları 5 gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var.

Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Karne dijital verildiği için tüm öğrenciler sıra olup velilerde orada hep beraber karne dağıtımı gibi tören olmadığı için… Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda dijital sisteme girmeye çalışıyorlar ve sıkışma oluyor. Günler öncesinden açtık.

Ölçme değerlendirme ile ilgili danışma kurlumuz var. Bizim en çok danıştığımız kişiler il müdürleri öğretmenler ve okul müdürleri. Bir karar alırken Bitlis’te farklı İstanbul'da farklı etkiye yol açıyor. Sahaya danışmak lazım. Böyle baktığımızda da süreç içerisinde alınan kararlar bölgesel olarak farklılaşa biliyor ve ihtiyaç temelli hareket ediyoruz. Notlar ile ilgili 1. dönemde alınan notlar var. Eğer isterseniz birinci dönem notunuz geçerli olabilir bir öğrenci diyebilir ben çok hazırlandım ve notlumu yükseltmek istiyorum diyebilir. İsteyen sınava da girebilir isterse öğrenci sorumluluk sınavlarımız var ayın sonunda oradaki sınavlara girerek de dersi kalmışsa ve dersi düşükse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmez ise birinci dönemdeki notunu geçireceğiz.

LGS

Hangi öğrenci sınava girerken neyi getirmeli kiminle gelmeli gibi birçok teknik ayrıntı var ve biz bunları paylaştık. Sınavda hiçbir değişiklik yok. 9’da öğrencinin olması gerekiyor 9.30'da da sınav başlayacak. Sınav yerleri öğrenciye bildirilmiş oluyor. Öğrencilerin evine en yakın okula gitmesini sağlamak ve sınıfları seyreltmek temel amaç bunlar. Öğrencinin velisi okulun dışında bekliyor ve biz bahçedeki o karmaşayı sakıncalı buluyoruz, velilerimiz de buna saygılı davranıyorlar. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Eskiden vardı ama biz çocukları bunları yormak istemiyoruz. LGS katılım zorunlu değil, girmeyen için herhangi bir şey söz konusu değil. Öğrenci yanında geçerli kimlik belgesinden bahsediyoruz 15 yaşından itibaren fotoğraf ekleniyor biliyorsunuz. Fazladan kalemler hazır maskeler dezenfektanlar hazır.

Korona olan öğrenciler için özel bir durum var. Bu temaslı ve pozitif olmak şeklinde ayrılıyor. Doğrudan korna almışsa çocuğumuz biz onun için oda ayarladık. Temaslıysa ayrı bir grup halinde sınava girecek. 30 Haziran’da LGS sınav sonuçları açıklanacak. Bu sene daha rahat olacak, okullardaki şartları oturttuk. İlk başta sıkıntılar vardı okulun temiz belgesi her okulda yoktu ama şimdi 18 bine yakın okulda var. Çalışan öğretmen sayısı 2 kat arttı. Sınavda maske zorunluğu var.

TELAFİ EĞİTİMİ

Müfredat demek, yazılı bazı kazanımların çocuklarla paylaşılması değildir, çocukların bir okul ortamında bulunması sosyalleşmesi çocuğun bütünsel gelişimiyle ilgilidir. Bir şekilde bizim, telafi değdiğimiz şey sadece derslerle ilgili bir kazanım ihtiyacı değildir o çocuğun sosyal duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasın da içerir. Benzeri bütün durumların tamamlanmasıdır. Bazı öğrencilerin akademik eksikliği de var yok değil. Sosyal duygusal alanda ağırlıklı olmak üzere dememizin sebebi de bu. Mayıs Haziran ayında konuşulurken şu oldu; Sanatsal kültürel ağırlıklı çalışma yapacağız dedik. Sadece akademik değil bütünsel.

Bazı kavramlar var UDEP, ulusal destekleme programında çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını beceri açıklarını araştırıp bunlarla ilgili bir tamamlama çalışması yapmak istiyoruz. Bu bir ayda halledilecek bir şey değil 1,5 yıl süren bir süreç bu. 2021-22 eğitim öğretim yıl sonuna kadar devam eden tur bu.

Biz belirli kazanımları anlamak için önceki sınıfın kazanımlarını dikkate alarak gelmek lazım.

Bazı okullarımız bize diyor ki; “Biz o kadar çok çalışma yaptık ki biz bir şeyi telafi etmeden konumuza geçmek istiyoruz, bizim ihtiyacımız yok” diyorlar. Biz ona da ‘tamam’ diyoruz.

İYEP, ilkokullar iyileştirme programı, ortaokula geçmeden önce çocuklarımızdan eksiği olanları belirleyip bire bir eğitime alalım okul saati dışında bu desteği verelim ki bir sonraki sınıfta eksiksiz geçsinler. Gerekirse gurup halinde eksikliklerin tamamlanması sağlanıyor ve bir üst sınıfa eksiği olmadan çıkmasına katkısı oluyor.

Öğretmenler eğitimden geçecek, bunlar bizim öretmen seminerlerimizin konusu zaten. BU ay içerisinde temel stratejilerle ilgili hazırlığımızı bitirmiş olacağız. 1. sınıfı bitirenlere okuma -azma taraması yapacağız. İlkokulda matematik ile ilgili bir tarama da yapıyoruz. Ortaokullarda da kritik kazanımlar çerçevesinde yapacağız. Kritik kazanım mesela 4. sınıfta ben eğer bir konuyu iyi öğrenmezsem lisede integrali öğrenemem. Konular birbirine bağlı. Bir basamağını öğrenemediysen diğerlerini de öğrenemiyorsun. Kritik kazanım diye ayırıyoruz o yüzden.

“YAZ TATİLİ 2 AY AMA OKULLAR AÇIK”

2 Temmuz’dan sonraki iki ayımız aslında tatil dönemi ama şunu bekliyoruz; her öğrencimiz için biz okulları açık tutalım çocuklar satranç öğrenmek isterse diyelim ki bir futbol turnuvasına katılmak isterse biz çocuklarımıza imkan sağlayalım ki fiziksel olarak hareket etme faaliyeti artsın. Hareket kaslarla ilgili değil kişilik ve zeka gelişimi ile ilgili bir konu.

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