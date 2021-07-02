İsteğe bağlı olarak katılım sağlanan Telafide ben de varım programı dört ana temaya uygun olarak hazırlandı, şimdi öğrencilerin katılımı ekleniyor. Başvuruları 2 Temmuz 2021 tarihinde son bulan telafi eğitiminin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerin katılacağı telafi eğitimi, 5 Temmuz tarihinde başlıyor ve 31 Ağustos 2021’de son buluyor.

TELAFİDE BEN DE VARIM PROGRAMI NEDİR?

Sorumluluk sınavlarının sona ermesinin ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı hayata geçiriliyor.

Başvuruları 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında yapılan telafi eğitimi programı, 5 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Öğrenciler, bu tarihler içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, İçişleri ile Sağlık bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında il, ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek sosyal, bilimsel, sportif, kültürel eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Gönüllülük esasına dayalı olarak öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "sosyal duygusal", "eğitim faaliyetleri fiziksel", "özel eğitim alanı" ve "akademik gelişim" olmak üzere 4 ana temaya uygun planlanacak.