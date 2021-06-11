TRT Haber'de yer alan habere göre 18 Haziran’da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha sonra 5 Temmuz’da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

ŞEHİR KISITLAMASI İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilkokullarda, anaokullarında ve diğer yaş gruplarında bu program boyunca yapılabileceklerle ilgili bir kitap da hazırlandı. “Tatil Arkadaşım Etkinlik Kitabı” okullara gönderildi. Bilmece, bulmaca ve oyunlar kitapta toplandı.

Bu süreçte okullara kırtasiye yardımı da yapılacak.

EKSİK OLDUKLARI KONULAR BELİRLENECEK

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu’nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.



