Telafi eğitiminde yapay zeka kullanılmalı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, süreçle ilgili iki önemli öneride bulundu.

Öğrenme kayıplarının tespiti ve giderilmesi gibi önemli bir konuda aileler, öğretmenler ve öğrencilerin görüşleri mutlaka ele alınmalı ve değerlendirilmeli.

Telafi sürecinde hem dijital eğitim, özellikle de yapay zeka uygulamaları mutlaka sürece dahil edilmeli. Yapay zeka uygulamaları öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tespiti ve giderilmesi sürecinde onlara kaynak sunma konusunda mutlaka kullanılmalı.