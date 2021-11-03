Telafi eğitiminde yapay zeka kullanılmalı
Öğrencilerin aldığı kesintili eğitimin birçok öğrenme kayıplarının oluşmasına neden olduğunu belirten Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan bu öğrenme kayıplarının etkilerinin kalıcı hale gelmemesi ve giderilmesi için atılacak her adım çok önemli olduğunu söyledi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, süreçle ilgili iki önemli öneride bulundu.
- Öğrenme kayıplarının tespiti ve giderilmesi gibi önemli bir konuda aileler, öğretmenler ve öğrencilerin görüşleri mutlaka ele alınmalı ve değerlendirilmeli.
- Telafi sürecinde hem dijital eğitim, özellikle de yapay zeka uygulamaları mutlaka sürece dahil edilmeli. Yapay zeka uygulamaları öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tespiti ve giderilmesi sürecinde onlara kaynak sunma konusunda mutlaka kullanılmalı.
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