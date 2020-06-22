Tele-tıp sistemi Pandemide çok işimize yaradı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz, Pandemi döneminde tele-tıp (uzaktan sağlık) uygulamasını hastaları için yoğun olarak kullanmaya başladıklarına dikkat çekerek, “Aslında dünyada bütün otoriteler bu tip uygulamalara karşıdır. Karşı olma gerekçelerini de hasta-hekim ilişkisinin kurulamayacağı yönünde açıklıyorlar. Türk Tabipler Birliği’nde uzun süre çalıştığım için açıkçası baştan ben de böyle düşünüyordum; sıcak baktığım bir konu değildi. Ama Pandemi dönemini yaşarken öyle olaylar oldu ki bu uzaktan ulaşım çok işimize yaradı. Birçok hastanın imdadına yetiştik” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılından bu yana hazırladığı projeksiyonlarında tele tıp uygulamasına sıcak baktığını belirten Yorulmaz, “Türkiye’de 2015 yılından itibaren özellikle radyoloji alanında e-sağlık gibi uygulamalarla tele tıp kısmen de olsa başlamıştı. Pandemi döneminde ise birçok branşta bu hizmetler verildi” diye konuştu.

Tıbbi nispet sigortaları

Sigorta sektörünün adli tıpla bağlantısını da yorumlayan Yorulmaz, şunları söyledi:

“Adli tıp birimlerinin sigorta sektöründe daha içli dışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ilişkimiz yeterli düzeyde değil. Tıbbi nispet sigortaları da işbirliği yapacağımız çok önemli alanlardan biri. Pandeminin başlangıcında meslektaşlarımın en büyük korkusu tıbbi nispet sigortalarının kendilerini kurtarmayacağı yönündeydi. Sağlık Bakanlığı’nın çabasıyla bu sorunun 2015 yılında ortadan kalktığını kendilerine bildirdik. Kendilerine ‘Sağlık Bakanlığı sizi bir yerde görevlendiriyorsa, artık sigorta şirketleri sizin gizli saklı iş yaptığınızı düşünmüyor. Bu görevinizi kabul ediyor ve bu göreviniz esnasında doğacak sorumlulukları da üstleniyor’ dedik. 23 Mayıs 2020’de ise yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle pandemi ile ilgili görevlendirmelerle hekimlerin asıl görevlileri ne olursa olsun, hangi risk grubunda olurlarsa olsunlar; Sağlık Bakanlığı hepsini 3. risk grubunda değerlendirdi. Bu gerçekten hekimlerimiz için çok büyük bir kazanım oldu. Hekimlerimizi çok rahatlattı.”



