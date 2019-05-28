140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, yaklaşık 3 hafta süren bakımın ardından seferlerine tekrar başladı.

Bursa Teleferik AŞ’den alınan bilgiye göre, “Bugünden itibaren tesisimiz tüm istasyonları ile hizmetinizde. 28 Mayıs itibariyle çalışma saatlerimiz 10:00-18:00 arasındadır" denildi.

BURSA (İHA)