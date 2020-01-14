Telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir? Telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri Akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte günün çoğu kısmını telefon kullanarak geçiriyoruz. Sürekli cebimize ve çantamıza koyduğumuz akıllı telefonlar zamanla mikrofon, ahize ve hoparlör kısmında toz birikmesine sebep oluyor. Durum böyle olunca bu da zamanla ses kalitesinin bozulmasına sebep oluyor. Akıllı telefon kullanıcıysanız ve mikrofon, hoparlör ve ahize temizliği hakkında bilgi almak istiyorsanız "telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir, telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.