Telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir? Telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri
Akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte günün çoğu kısmını telefon kullanarak geçiriyoruz. Sürekli cebimize ve çantamıza koyduğumuz akıllı telefonlar zamanla mikrofon, ahize ve hoparlör kısmında toz birikmesine sebep oluyor. Durum böyle olunca bu da zamanla ses kalitesinin bozulmasına sebep oluyor. Akıllı telefon kullanıcıysanız ve mikrofon, hoparlör ve ahize temizliği hakkında bilgi almak istiyorsanız "telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir, telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Telefonlarda zamanla ses problemleri yaşanmasının sebebi toz ve kir birikimi olabilir. Eğer telefonunuzun mikrofon, hoparlör ve ahizesinin pislendiğini düşünüyorsanız "telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir, telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Telefon ahize ve hoparlörü nasıl temizlenir? Telefon mikrofonu ve hoparlörü temizleme yöntemleri
- Bir kuru sulu boya fırçası yardımı ile narin hareketlerle tek yöne doğru mikrofon, hoparlör veya ahizeyi süpürün. Birkaç kez tekrarlayın.
- Çift taraflı bant kullanarak mikrofon, hoparlör veya ahizeyi temizleyebilirsiniz. Bandı mikrofon, hoparlör ve ahize yerlerine biraz bastırarak temizleyebilirsiniz.
- Kürdan kullanımı biraz tehlikeli olabilir fakat kürdanla temizlemekte oldukça işe yarıyor.
Bu haberi de okudularGümüş yüzük nasıl parlatılır? Kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri
Bu haberi de okudularDoğal gaz faturanızı yarıya düşürmenize yardımcı olacak yöntem